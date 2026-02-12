Milano-Cortina | Pd ' interrogazione a Giuli ok Mic su sfregio Uomo Vitruviano?'

I deputati del Pd della Commissione Cultura della Camera hanno presentato un’interrogazione al Ministro Giuli. Vogliono capire se l’uso dell’immagine dell’Uomo Vitruviano nella sigla delle Olimpiadi trasmessa dalla Rai sia stato appropriato o meno. La vicenda ha acceso un dibattito sulla scelta grafica e sul rispetto delle opere di Leonardo da Vinci.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “I deputati del Partito Democratico della Commissione Cultura della Camera hanno predisposto un'interrogazione parlamentare al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per fare piena luce sull'utilizzo dell'immagine dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci nella sigla delle Olimpiadi trasmessa dalla Rai". Così i deputati del Partito Democratico della Commissione Cultura della Camera. "L'interrogazione chiede di sapere se la RAI sia stata formalmente autorizzata all'uso dell'immagine e se, nell'ambito di tale eventuale autorizzazione, la Direzione dei Musei Reali di Torino — che detiene la responsabilità e la tutela di questa straordinaria opera, capolavoro assoluto e patrimonio dell'umanità — abbia consentito modifiche o alterazioni dell'immagine originale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina: Pd, 'interrogazione a Giuli, ok Mic su sfregio Uomo Vitruviano?' Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina: Pd, 'Rai censura Uomo Vitruviano di Leonardo?' A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si apre un caso che fa discutere. Milano-Cortina: interrogazione Pd Camera, 'governo chiarisca su presenza Ice' Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione alla Camera per chiedere al Governo chiarimenti sulla presenza, durante le Olimpiadi Milano-Cortina, di eventuali agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) al seguito della delegazione statunitense. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Tpl Veneto poco personale e autisti alle Olimpiadi interrogazione Pd; Il caso della nomina da parte di Giuli del coordinatore di FdI nel Cda della Reggia di Caserta. Il Pd presenta un'interrogazione; Trasporto pubblico veneto sotto pressione: autisti distaccati alle Olimpiadi, corse ordinarie a rischio; PSR: PAOLUCCI, REGIONE ABRUZZO INERTE, I FONDI SONO A RISCHIO DISIMPEGNO, INTERROGAZIONE URGENTE. Milano-Cortina: interrogazione Pd Camera, 'governo chiarisca su presenza Ice'Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il Partito Democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare alla Camera dei deputati per chiedere al Governo chiarimenti urgenti sulla possibile presenza in Italia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Milano-Cortina: interrogazione Pd, 'chiarezza su presenza pasdaran'Roma, 28 gen (Adnkronos) - In aula al Senato il presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, ha affermato che la sicurezza degli atleti iraniani alle Olimpiadi invernali Milan ... lagazzettadelmezzogiorno.it Francesca Lollobrigida domina anche nei 5.000 metri: bis d’oro a Milano-Cortina 2026 Francesca Lollobrigida conferma il suo strapotere nel pattinaggio di velocità: dopo l’oro nei 3.000 metri, la campionessa azzurra conquista anche la medaglia d’oro nei 5. - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Da 16 anni latitante, va a tifare hockey alle Olimpiadi: arrestato. Deve scontare 11 mesi per reati contro il patrimonio, ora è in carcere a Milano #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.