Milano-Cortina | interrogazione Pd Camera ' governo chiarisca su presenza Ice'

Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione alla Camera per chiedere al Governo chiarimenti sulla presenza, durante le Olimpiadi Milano-Cortina, di eventuali agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) al seguito della delegazione statunitense. La richiesta mira a ottenere informazioni sulla presenza di personale di agenzie di sicurezza straniere e sui relativi accordi internazionali, in modo da chiarire eventuali implicazioni.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare alla Camera dei deputati per chiedere al Governo chiarimenti urgenti sulla possibile presenza in Italia di agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) al seguito della delegazione statunitense durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. "È inaccettabile che a poco dall'apertura dei Giochi Olimpici non ci sia ancora chiarezza su un punto così delicato. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi -sottolinea Matteo Mauri, deputato del Partito Democratico e responsabile Sicurezza del Pd- ha detto di non sapere.

Il Pd al Senato ha presentato un'interrogazione al governo per chiedere conferme sulla presenza dell'Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina.

Il presidente della Lombardia, Fontana, ha confermato che forze dell'Ice saranno presenti in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, per monitorare eventuali minacce.

