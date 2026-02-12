Milano-Cortina meravigliosa Brignone È oro nel Super G

Federica Brignone conquista l’oro nel Super G di Cortina. La sciatrice italiana ha sferrato una discesa perfetta sulle Tofane, lasciando tutti gli avversari dietro. È stata una vittoria emozionante, che dà il massimo risultato all’Italia alle Olimpiadi invernali.

Sulle Tofane Federica Brignone firma una discesa splendida e regala all’Italia l’oro olimpico nel superG di Cortina. Dieci mesi dopo il grave infortunio, torna al vertice davanti alla francese Romane Miradoli e all’austriaca Cornelia Huetter, in una gara segnata da molte cadute e dall’uscita di Sofia Goggia. Per l'Italia è il quinto oro ai Giochi. Cortina si tinge d’azzurro e lo fa nel giorno più atteso. Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nel superG delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, firmando una gara di grande lucidità su una pista difficile, segnata da nebbia e da passaggi tecnici che hanno messo in crisi molte delle favorite. 🔗 Leggi su Laverita.info

