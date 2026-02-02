Gli atleti testano i letti di Milano-Cortina e parte lo sfottò per i francesi | Almeno qui sono veri – Il video

A pochi giorni dall’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli atleti hanno iniziato a testare i letti. Le immagini hanno scatenato commenti ironici contro i francesi, con alcuni che hanno scherzato dicendo: «Almeno qui sono veri». La polemica sulla qualità delle strutture ha preso piede sui social, creando un piccolo scontro tra tifosi italiani e francesi.

A pochi giorni dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, riaffiora il ricordo dei Giochi “versione Macron ” del 2024. Non tanto per le imprese sportive, quanto per i famigerati letti di cartone e i materassi di plastica all’interno delle stanze del villaggio olimpico francese. E ora che gli atleti arrivano alla spicciolata e iniziano a sistemarsi nelle camere di Milano e Cortina, il confronto è inevitabile. In particolare, la danzatrice sul ghiaccio Phebe Bekker ha condiviso un video dal villaggio olimpico del capoluogo lombardo in cui, davanti ai suoi follower, si improvvisa collaudatrice del letto: prova pratica inclusa, il verdetto è rassicurante.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina gli atleti olimpici hanno visitato gli alloggi a Milano e a Livigno, scherzando sui famosi letti di cartone di Parigi 2024.

I treni tra Milano e Cortina continuano a registrare ritardi che ormai sembrano diventati una costante.

