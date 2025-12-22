Milano-Cortina 2026 Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera | Contento di vedere Brignone E lei | Essere qui non è stato scontato

“Sono onorata e molto emozionata, la mia strada per arrivare oggi qui non è stata facile e scontata”. Così Federica Brignone durante la cerimonia di consegna della bandiera tricolore ai sei portabandiera dell’Italia per Milano-Cortina 2026 da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale nella sala dei Corazzieri. Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano, Amos Mosaner e Federica Brignone a Cortina, Chiara Mazzel e René De Silvestro per la squadra paralimpica. Questi i sei portabandiera annunciati dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio il 12 dicembre. Tra tutti spicca sicuramente la presenza di Federica Brignone, la sciatrice alpina italiana più vincente di sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

