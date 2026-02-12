Milano-Cortina | Mattarella firma murale e pranza con atleti al Villaggio

Il presidente Sergio Mattarella è arrivato a Cortina per seguire la gara di sci alpino al Tofane. Dopo aver assistito alla vittoria di Federica Brignone nel Super G femminile, si è spostato al Villaggio Olimpico di Fiames. Lì ha firmato il

Cortina, 12 feb. - (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver seguito al Tofane Alpine Skiing Centre di Cortina, al Super G femminile di sci alpino, vinto da Federica Brignone che ha conquistato l'oro si e' recato al Villaggio Olimpico di Fiames, dove ha firmato il "murale della Tregua Olimpica” ed ha pranzato con gli atleti della nazionale italiana. Al suo fianco i campioni del curling Stefania Constantini e Amos Mosaner, bronzo nel doppio misto. Foto e selfie con gli atleti tra cui l'oro nello slittino Simon Kainzwaldner e gli altri slittinisti d'oro. Prima di fare rientro a Roma, Mattarella visiterà la Galleria d'Arte all'interno di “Casa Italia” dove sarà accolto dal sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal segretario generale del Coni Carlo Mornati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mattarella ha pranzato con gli atleti al Villaggio olimpico, parlando di sport come messaggio di pace.

Il presidente Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico di Milano, dove ha parlato di sfide personali e di crescita.

Argomenti discussi: Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Milano in occasione dei XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina; Milano Cortina 2026, Mattarella firma il Murale della tregua: I Giochi siano un segnale di speranza e di pace; Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura.

