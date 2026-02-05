Mattarella al Villaggio olimpico di Milano | La prima sfida è con se stessi La firma sul murale della tregua

Il presidente Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico di Milano, dove ha parlato di sfide personali e di crescita. “La prima competizione è con se stessi e con i propri limiti”, ha detto, sottolineando l’importanza di superare i propri limiti per migliorarsi. Poi ha firmato il murale della tregua, un gesto simbolico per ricordare il valore della pace.

“La prima competizione è con se stessi e con i propri limiti, per superarsi e migliorarsi. Poi c’è anche quella con gli altri partecipanti”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti italiani al Villaggio olimpico di Milano, lanciando un messaggio di incoraggiamento in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. “Ci siamo! Per tutti voi essere qui è già un grande risultato. Essere stati selezionati è un successo autentico”, ha detto il Capo dello Stato, invitando la squadra azzurra ad affrontare le gare con l’obiettivo di andare oltre, senza accontentarsi del traguardo già raggiunto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Approfondimenti su Mattarella Milano

Il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano, dove ha incontrato gli atleti e partecipato alla consegna delle giacche italiane.

Questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano, dove ha incontrato le atlete e gli atleti della Nazionale italiana.

Ultime notizie su Mattarella Milano

