Patrizia Rossetti | Marco Antonio Bellini mi ha lasciato Ci sono rimasta male spero che mi chieda di rivederci

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice ha espresso la sua delusione: "Spero ancora che lui mi chieda di vederci almeno per chiarire o per far ripartire la storia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

patrizia rossetti marco antonioPatrizia Rossetti: “Marco Antonio Bellini mi ha lasciato. Ci sono rimasta male, spero che mi chieda di rivederci” - La conduttrice ha espresso la sua delusione: "Spero ancora che lui mi chieda di vederci almeno per chiarire o per far ripartire la storia" ... Riporta fanpage.it

patrizia rossetti marco antonioPatrizia Rossetti, è finita con Marco Antonio Bellini: "La differenza d'età lo ha spaventato" - Sarebbe giunta al capolinea la liason tra Patrizia Rossetti e l'attore Marco Antonio Bellini, venti anni più giovane di lei. msn.com scrive

Patrizia Rossetti parla del suo nuovo amore Marco Antonio Bellini: "La differenza d'età non mi spaventa" - Patrizia Rossetti e Marco Antonio Bellini: "C'è un rapporto particolare, come se fossimo una coppia" ... Riporta comingsoon.it

patrizia rossetti marco antonio“Non ci sei ancora andata…”: Patrizia Rossetti e la rivelazione “piccante” sul nuovo fidanzato - Patrizia Rossetti parla a La Volta Buona della sua nuova frequentazione con Marco Antonio Bellini, svelando dettagli "piccanti". Scrive donnaglamour.it

Patrizia Rossetti a 66 anni è innamorata "Marco è una persona splendida che ha 26 anni meno di me" - Prima le foto rubate di un bacio finite su Novella 2000, oggi la conferma nel salotto al femminile di Storie al bivio. Lo riporta elle.com

patrizia rossetti marco antonio"Non ci sei andata a letto?": la domanda sul giovane fidanzato imbarazza Patrizia Rossetti - La schietta curiosità di Antonella Elia sul rapporto tra la conduttrice e l'attore Marco Antonio Bellini è arrivata inaspettata durante l'intervista a La Volta Buona ... Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Patrizia Rossetti Marco Antonio