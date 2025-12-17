Francesca Fialdini sul Lastra Gate | Ecco cosa mi è dispiaciuto | ci sono rimasta male

Francesca Fialdini commenta il Lastra Gate, svelando cosa le ha provocato dispiacere e delusione. Ricordiamo il momento a Ballando Segreto in cui ha confermato le voci sulle lastre, e il chiarimento avuto con Fabio Fognini, tra le persone coinvolte. Un episodio che ha suscitato molte riflessioni e discussioni.

Ricordate quando a Ballando Segreto, Francesca Fialdini ha confermato le voci sulle lastre? Tra le persone che si sono esposte, con cui poi la Fialdini ha avuto un chiarimento, c’è stato Fabio Fognini. Ospiti da Bruno Vespa a Porta a Porta il 16 dicembre per lo Speciale Ballando, la conduttrice (e favorita alla vittoria) ha ripercorso quel momento per lei difficile: messa alla prova già dai propri problemi, si è dovuta anche difendere dalle accuse. Francesca Fialdini parla del Lastra Gate a Porta a Porta. Ripercorrendo come è nata la polemica, Francesca Fialdini si è detta dispiaciuta di un aspetto che l’ha ferita tanto. 🔗 Leggi su Dilei.it

