Francesca Fialdini sul Lastra Gate | Ecco cosa mi è dispiaciuto | ci sono rimasta male

Francesca Fialdini commenta il Lastra Gate, svelando cosa le ha provocato dispiacere e delusione. Ricordiamo il momento a Ballando Segreto in cui ha confermato le voci sulle lastre, e il chiarimento avuto con Fabio Fognini, tra le persone coinvolte. Un episodio che ha suscitato molte riflessioni e discussioni.

© Dilei.it - Francesca Fialdini sul Lastra Gate: "Ecco cosa mi è dispiaciuto: ci sono rimasta male" Ricordate quando a Ballando Segreto, Francesca Fialdini ha confermato le voci sulle lastre? Tra le persone che si sono esposte, con cui poi la Fialdini ha avuto un chiarimento, c'è stato Fabio Fognini. Ospiti da Bruno Vespa a Porta a Porta il 16 dicembre per lo Speciale Ballando, la conduttrice (e favorita alla vittoria) ha ripercorso quel momento per lei difficile: messa alla prova già dai propri problemi, si è dovuta anche difendere dalle accuse. Francesca Fialdini parla del Lastra Gate a Porta a Porta. Ripercorrendo come è nata la polemica, Francesca Fialdini si è detta dispiaciuta di un aspetto che l'ha ferita tanto.

Francesca Fialdini si è chiarita con Fognini dopo il lastra gate - Ospite a Radio2 Stai Serena, Francesca Fialdini rivela di essersi chiarita con Fabio Fognini dopo il caso del lastra gate. novella2000.it

Il nome di Francesca Fialdini è sempre più al centro delle indiscrezioni legate al Festival di Sanremo 2026 #Sanremo2026 #FrancescaFialdini - facebook.com facebook

Scopro con stupore che Francesca Fialdini è piena di haters. Credo di avere una laurea honoris causa nei talent/artisti divisivi ed onestamente non capisco perché lei lo sia. Pulita, fuori dal gossip, intellettualmente dritta, colta e, non per ultimo, brava. Me lo spi x.com

