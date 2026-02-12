Arianna Fontana conquista un argento nei 500 metri e raggiunge un record che la mette pari a Edoardo Mangiarotti. La campionessa italiana, nata nel 1990, continua a sorprendere e a regalare emozioni agli italiani durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Non smette mai di stupire. Arianna Fontana, classe 1990, regala ancora una grande gioia all’Italia nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa valtellinese, dopo l’oro nella staffetta mista, si prende anche l’argento olimpico dei 500 metri nello short track, conquistato nella Finale A andata in scena al Forum di Assago. Atmosfera da grandi occasioni sull’anello di ghiaccio meneghino, dove Fontana ha messo in mostra tutta la sua qualità. L’azzurra ha dovuto fare i conti con un’avversaria oggettivamente fuori portata: l’olandese Xandra Velzeboer, straordinaria lungo tutto l’arco della competizione e capace di stabilire in semifinale il nuovo record del mondo della distanza con il tempo di 41?399. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LA DONNA DEI RECORD! Arianna Fontana argento nei 500 metri: eguaglia il mito di Edoardo Mangiarotti!

Approfondimenti su Arianna Fontana

Arianna Fontana sale sul podio alle Olimpiadi, conquistando l’argento nei 500 metri.

Arianna Fontana entra di diritto nella storia delle Olimpiadi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Arianna Fontana

Argomenti discussi: Annalisa: supera 5 milioni di copie certificate: è la donna più certificata dell’era FIMI; Medaglie, successi e primati del mondo: i record dell'Italia negli sport invernali in vista di Milano Cortina 2026; Tutti i record di Arianna Fontana dopo l'oro nel fast track; Milano-Cortina, oro nello short track: Arianna Fontana nella storia.

LA DONNA DEI RECORD! Arianna Fontana argento nei 500 metri: eguaglia il mito di Edoardo Mangiarotti!Non smette mai di stupire. Arianna Fontana, classe 1990, regala ancora una grande gioia all’Italia nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La ... oasport.it

Campioni da record. Sono i Giochi dei vipInizia la caccia dei dominatori Shiffrin e Odermatt. Klaebo insegue il mito, Chloe Kim torna solo per divertirsi. Ecco che i primati sportivi si mixano a storie da passerella. sport.quotidiano.net

Arianna Fontana ancora sul podio, medaglia d'argento nei 500 metri di short track - facebook.com facebook

2006-2026: Il (quinto) cerchio si può chiudere dove tutto è iniziato Da Torino a Milano-Cortina. Vent’anni di ghiaccio, sacrifici e una fame che non finisce mai Arianna Fontana, la regina del ghiaccio, torna in scena per l'appuntamento con la storia: s x.com