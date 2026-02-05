Miro e Flora Tabanelli, due atleti dell’Emilia Romagna, si preparano a salire sul palcoscenico delle Olimpiadi Milano-Cortina. Sono già vincitori di tutto, ma ora si trovano sotto i riflettori del mondo intero. La loro esperienza e determinazione li rendono tra i protagonisti più attesi della competizione.

Hanno già vinto tutto Miro e Flora Tabanelli e proprio per questo alle Olimpiadi invernali avranno gli occhi del mondo addosso. Perché quello che tutta l’Italia sta chiedendo loro è una medaglia nel freestyle, per i comuni mortali lo sci acrobatico o sci artistico nato in Norvegia nel 1930 e divenuto vero e proprio sport nel 1979. Incluso come sport dimostrativo nel 1988 alle Olimpiadi di Calgary è diventato disciplina olimpica nel 1992 ad Albertville. Tra le diverse discipline che compongono il freestyle, i due eccellono soprattutto in quella chiamata ‘big air’, che prevede la realizzazione di evoluzioni in aria, sfruttando la velocità garantita dalla discesa di una lunga rampa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi sono gli atleti dell’Emilia Romagna che partecipano alle Olimpiadi Milano-Cortina

Il Viminale ha chiarito cosa faranno gli agenti dell'ICE alle Olimpiadi di Milano e Cortina.

Milano-Cortina 2026 si avvicina e Federica Brignone è confermata come atleta italiana alle Olimpiadi invernali.

