Milano-Cortina Fontana d’argento entra nella storia La Lollobrigida prende un altro oro

Arianna Fontana conquista un altro oro e si prende la scena a Milano-Cortina. Nella gara dei 500 di short track, la campionessa italiana si piazza seconda, ma poi si rifà con il oro nei 5.000, dove si esalta e saluta il figlio via smartphone. La sua carriera continua a regalare emozioni e record.

Arianna Fontana seconda nei 500 di short track. La «mamma volante» si ripete nei 5.000, poi saluta il figlio via smartphone: «Anche il pubblico mi ha spinto». Bronzo per la staffetta mista di slittino. Siamo a quota 17 medaglie.. Brignone SuperGold. Dal letto di ospedale alla gloria di Cortina. Dieci mesi fa il terribile infortunio che poteva farla smettere. Ora è la regina delle Tofane: «Mi consideravo una outsider».

