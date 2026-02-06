Pin mania tutti in fila per le spillette all' Official Olympic Pin Trading Center

Centinaia di appassionati si sono radunati davanti all’Official Olympic Pin Trading Center di Milano, in via Carlo De Cristoforis. Fino al 22 febbraio, il luogo si trasforma in un punto di ritrovo per chi colleziona spillette e pin tematici. La fila di persone in attesa davanti all’ingresso testimonia la crescente passione per questo mondo, con molti pronti a scambiare e aggiungere pezzi alla propria collezione. La mostra è aperta al pubblico e offre un’occasione unica per gli appassionati di condividere la loro passione e scoprire nuove

Collezionisti a caccia nel vasto spazio celebrativo aperto al pubblico fino al 22 febbraio in via Carlo De Cristoforis a Milano.

