A Milano si sono visti in tanti alle piste di curling, con le persone che si mettono in fila per lanciare la “stone”. La città vive un’altra giornata di entusiasmo olimpico, tra appassionati che vogliono provare questa disciplina e curiosi che si avvicinano per la prima volta. La fila si allunga, e tra un lancio e l’altro, si respira il clima di festa e di voglia di vivere le Olimpiadi in modo semplice e diretto.

Milano, 11 febbraio 2026 – Insieme alle ormai celebri “spillette” e ai selfie davanti al braciere olimpico, c’è un’altra passione al centro della Milano a cinque cerchi. Parliamo del curling, una delle discipline che ha stregato i tifosi di questi Giochi invernali 2026. Non distante dal calderone olimpico c’è la Fan Zone del Castello Sforzesco dove in tanti ogni giorno si mettono in coda per provare l’ebbrezza del lancio della celebre " stone ”, ovvero il disco di pietra con una maniglia fissata sulla parte superiore, utilizzato da chi pratica questo sport. Il fascino del curling. Alle Olimpiadi è Curling mania: tutti in fila per "lanciare la stone" "È simpatico, sul ghiaccio sarà tutta un'altra cosa, non le conosco le regole", ha spiegato una visitatrice subito dopo aver provato un lancio, nella zona antistante il Castello, uno degli spazi simbolo della Milano Olimpica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti in coda per lanciare la “stone”: a Milano è curling mania

Approfondimenti su Milano 2026

Dopo aver vinto l’oro nel 2022, Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano il bronzo nel doppio misto del curling.

L’evento ha portato un’ondata di divertimento tra il pubblico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano 2026

Argomenti discussi: Tutti in coda per i Giochi gratis: il Fuori Olimpiadi degli sponsor tra gadget e finta neve; Tutti in coda per l'angelo sosia di Meloni; Tutti in coda per i Giochi gratis: il Fuori Olimpiadi degli sponsor tra gadget e finta neve; Grattacielo, tutti in assemblea. Tra dubbi, rabbia e incertezza: Sì ai lavori. Ma servono 4 milioni.

«Quarto Stato» e non solo, tutti in coda alla Gam per l'ultimo giorno di Pellizza da Volpedo: 67 mila visitatori in 4 mesiIl bilancio dei quattro mesi della mostra monografica sul maestro piemontese curata da Aurora Scotti e Paola Zatti per GAM - Galleria d'Arte Moderna e METS ... milano.corriere.it

È l’alba, tutti in coda per il derby Ascoli-Samb: biglietti polverizzatiIn centinaia, al punto vendita del centro commerciale Al Battente hanno tentato l’acquisto, ma solo in pochi ci sono riusciti. Tra loro Francesco Sverri. « Sono arrivato due ore prima dell’apertura ... corriereadriatico.it

Tutti in coda per firmare la petizione contro i ladri domenica mattina a Verezzo La Stampa https://share.google/kJEOt1ydObRuLP7Ng - facebook.com facebook