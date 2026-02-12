Milano-Cortina casco anti-Putin? L' ucraino squalificato | la sua reazione è da applausi

Questa mattina, l’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato e non parteciperà alla gara di skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La decisione ha suscitato subito molte reazioni, e il giovane ha reagito con una risposta che ha colpito tutti, dimostrando fermezza e coraggio di fronte alle polemiche sul suo comportamento.

Vladyslav Heraskevych, atleta ucraino di skeleton, non parteciperà alla gara prevista oggi alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nonostante i tentativi di convincimento da parte della presidente del CIO Kirsty Coventry in persona, l'atleta ha rifiutato ogni compromesso dopo la decisione di indossare il suo casco tributo ai 24 atleti ucraini uccisi dall'inizio dell'aggressione russa nel 2022. Il CIO aveva proposto di sostituirlo con una fascia nera a lutto, ma Heraskevych ha respinto l'ipotesi, sostenendo che il casco non viola la norma 50, che proibisce propaganda politica o religiosa.

