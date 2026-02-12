Milano Cortina Brignone da sogno | oro olimpico nel SuperG tra le lacrime

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG femminile a Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana si aggiudica la medaglia più ambita tra le lacrime di gioia, regalando un momento indimenticabile agli spettatori.

(Adnkronos) – Una straordinaria Federica Brignone vince, tra le lacrime, l'oro olimpico nel SuperG femminile dei Giochi di Milano Cortina 2026. La campionessa azzurra, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha chiuso con il tempo di 1.23.41. Un tempo che vale la storia e che porta Federica nella.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Federica Brignone ha vinto l’oro nel superG alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La sciatrice Federica Brignone conquista l’oro nel superG ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Milano Cortina 2026: una Tigre d'oro, Federica Brignone vince il SuperGSuperG femminile, l'ordine d'arrivo 1. Federica Brignone (Ita) 1:23.41 2. Romane Mirandoli (Fra) +0.41 3. Cornelia Huetter (Aut) +0.52 4. Ariane Raedler (Aut) +0.53 5. Laura Pirovano (Ita) +0.76 5. Ka ... msn.com

Milano Cortina, la diretta: Federica Brignone vince l'oro in SuperG, fuori Sofia Goggia. Sulle piste anche Mattarella (con la giacca dell'Italia)«Ho pensato a sciare, ho cercato di fare il mio massimo, ho detto o la va o la spacca ma non pensavo di poter vincere l'oro». Federica Brignone è emozionata ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo i ... ilmattino.it

Federica Brignone sta partecipando alla women’s super-G race a Milano Cortina 2026. In quanti hanno notato il suo casco con la tigre Ecco cosa significa e quanto costa. facebook

