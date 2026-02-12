Milano Cortina 2026 Brignone da leggenda in superG | è oro olimpico della rivincita

La sciatrice Federica Brignone conquista l’oro nel superG ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Dopo un infortunio, si rialza e vince la medaglia più importante della sua carriera, dimostrando di non mollare mai. La sua vittoria rappresenta una rivincita personale e uno spettacolo di determinazione.

Cortina, 12 febbraio 2026 – La favola più bella. Rialzarsi da un infortunio e poi trovare il sogno più grande ad attendere oltre il buio della paura e dei dubbi. Quelle fratture avute alla gamba l’avevano tenuta lontana dalle piste e dopo aver ottenuto l’oro mondiale del 2025. Un anno passato a soffrire, a sperare e a pensare che poi quelle Olimpiadi di Milano Cortina di casa, tanto sospirate, non sarebbero arrivate. Poi, ecco il recupero dall’infortunio e la certezza della partecipazione per Federica Brignone. E laggiù al traguardo della gara di oggi, nello scenario fantastico delle Tofane Alpine Ski Center di Cortina, nella luce a cinque cerchi, la medaglia della rivincita e della vittoria a spalancare le porte sulla leggenda: l’oro olimpico e in superG: “Ho pensato solo a sciare e di fare il massimo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Federica Brignone ha vinto l’oro nel superG alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Le atlete Goggia e Brignone si preparano a sfidarsi nel SuperG, una delle gare più attese delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Federica Brignone in esclusiva dopo la prima prova Olimpica: Mi mancano chilometri, un sogno essere portabandiera · Sci alpino; Fontana, Pellegrino, Brignone e Mosaner: rivivi la sfilata dell'Italia; Olimpiadi invernali 2026, in corso il SuperG femminile. Brignone in testa. LIVE; Record Italia, 6 medaglie in un solo giorno: 5 bronzi e un argento, i Giochi si tingono d'azzurro.

Milano Cortina 2026: una Tigre d'oro, Federica Brignone vince il SuperGSuperG femminile, l'ordine d'arrivo 1. Federica Brignone (Ita) 1:23.41 2. Romane Mirandoli (Fra) +0.41 3. Cornelia Huetter (Aut) +0.52 4. Ariane Raedler (Aut) +0.53 5. Laura Pirovano (Ita) +0.76 5. Ka ... msn.com

Capolavoro Brignone a Milano-Cortina, oro in supergigante davanti a MattarellaCORTINA (ITALPRESS) – L’Italia conquista il quinto oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Sull’Olympia delle Tofane ... iltempo.it

Federica Brignone sta partecipando alla women’s super-G race a Milano Cortina 2026. In quanti hanno notato il suo casco con la tigre Ecco cosa significa e quanto costa. facebook

Milano-Cortina, il #Cio ha squalificato lo skeletonista ucraino #Heraskevych x.com