Milano Cortina 2026 | Lollobrigida conquista l’oro anche nei 5000 metri

Francesca Lollobrigida ha vinto un'altra medaglia d'oro ai Giochi in corso a Milano e Cortina. La pattinatrice italiana ha dominato nei 5000 metri di velocità, regalando al paese una doppietta storica nel pattinaggio su ghiaccio. La sua vittoria conferma il suo ruolo di protagonista e riaccende l’entusiasmo per le Olimpiadi invernali.

Doppietta storica per l'azzurra nel pattinaggio di velocità. Francesca Lollobrigida continua a scrivere la storia dello sport italiano ai Giochi di Milano Cortina 2026, conquistando la medaglia d'oro nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. Dopo aver trionfato nei 3000 metri nelle prime giornate della competizione, l'atleta azzurra si conferma protagonista assoluta firmando una straordinaria doppietta olimpica. Secondo titolo ai Giochi dopo il successo nei 3000 metri. Con questa vittoria, Lollobrigida centra il secondo oro personale nella rassegna olimpica, dimostrando solidità, esperienza e una condizione atletica impeccabile.

