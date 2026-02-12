Olimpiadi Milano-Cortina | Francesca Lollobrigida oro anche nei 5000 metri

La campionessa italiana Francesca Lollobrigida conquista l’oro anche nella gara dei 5000 metri alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sportiva ha battuto l’olandese Conijn, arrivando prima al traguardo, con la norvegese Wiklund che si è aggiudicata il bronzo. La vittoria arriva dopo le imprese già fatte in questa competizione, confermando il suo ruolo tra le migliori al mondo.

MILANO – Francesca Lollobrigida concede il bis: dopo il trionfo nei 3000 metri del pattinaggio velocità, conquista l'oro anche nei 5000 per un solo decimo di secondo. Davanti all'olandese Conijn. Bronzo alla norvegese Wiklund. Festa grande per Francesca Lollobrigida, la "mamma d'Italia" del pattinaggio su ghiaccio. Due ori nella stessa olimpiade per una "ragazza" di 35 anni sono un risultato leggendario. È il sesto oro azzurro in questa olimpiade e la quindicesima medaglia.

Questa mattina, Francesca Lollobrigida ha conquistato il primo oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Francesca Lollobrigida, due ori alle Olimpiadi Milano-Cortina: chi è la pattinatrice azzurra (età, carriera, palmares)Francesca Lollobrigida l'ha fatto di nuovo. L'azzurra di Frascati pochi giorni fa era riuscita ad ottenere il record olimpico nei 3000 donne con 3’54’28 e conquista la ... ilmessaggero.it

