Milano-Cortina l’Italia è di bronzo nella staffetta mista di slittino

Questa mattina a Milano-Cortina l’Italia ha conquistato il bronzo nella staffetta mista di slittino. La squadra azzurra si è piazzata sul podio, portando a casa la sedicesima medaglia ai Giochi in corso. Dopo le imprese di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, anche gli atleti dello slittino hanno regalato una gioia agli italiani.

Le soddisfazioni per l'Italia a Milano-Cortina 2026 non sono ancora terminate in questo giovedì. Dopo le storiche imprese realizzate da Federica Brignone e Francesca Lollobrigida arriva la sedicesima medaglia per i colori azzurri. La squadra italiana composta da Verena Hofer, Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Andrea Voetter e Marion Oberhofer conquista il bronzo nella staffetta mista di slittino con il tempo di 3'42''521. Oro per la Germania (3'41''672 e record della pista), argento per l'Austria (3'42''214). I tempi sono piuttosto alti per le prime squadre a scendere: Romania, Polonia, Cina e Ucraina restano sul 3'46'' senza scendere a crono vicini al record.

