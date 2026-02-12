Federica Brignone ha concluso la sua lunga giornata di gare, iniziata sulle piste dell’Olympia delle Tofane e terminata a Casa Italia alle 20. La campionessa di sci ha portato a casa l’oro nel Super G, mentre i festeggiamenti sono proseguiti nella sede nazionale.

La lunga giornata di Federica Brigone è iniziata sull’Olympia delle Tofane ed è finita a Casa Italia dove è arrivata alle 20.30 insieme a tutta la squadra. Pochi minuti davanti ai microfoni e poi la campionessa olimpica di super G, che ha vinto l’oro 315 giorni dopo il terribile infortunio, ha festeggiato la medaglia d’oro cenando con le compagne. Al tavolo c’era anche Deborah Compagnoni, mito dello sci azzurro, che alle Olimpiadi ha vinto 3 ori ( supergigante ad Albertville 1992; slalom gigante a Lillehammer 1994; slalom gigante a Nagano 1998 ). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano Cortina 2026, Federica Brignone (oro nel Super G) a Casa Italia

Federica Brignone torna a splendere sul ghiaccio e conquista l'oro nel Super-G ai Giochi di Milano Cortina.

Federica Brignone conquista l’oro nel Super G a Milano-Cortina 2026.

