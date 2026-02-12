L' oro di Federica Brignone nel Super G delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Federica Brignone conquista l’oro nel Super G a Milano-Cortina 2026. La sciatrice italiana mette in fila la sua quinta medaglia alle Olimpiadi, regalando un’altra grande soddisfazione al team azzurro. La sua performance ha emozionato gli spettatori, confermando il suo ruolo di protagonista in questa edizione.

Che bello avere Fede. Quella di Federica Brignone non è solo una medaglia d’oro nel Super G, la quinta di questa Olimpiade che assomiglia sempre di più a una marcia trionfale. Dentro l’oro di Federica c’è una storia che sembra scritta da uno sceneggiatore di Hollywood. Un’incredibile storia di sofferenza fisica, di fatica, di impegno. La resurrezione sportiva di una ragazza che pochi mesi fa faceva fatica solo a camminare, che per settimane non sapeva se sarebbe riuscita a vivere come prima, dopo l’infortunio del 3 aprile dello scorso anno. Quella tigre che ha dipinto sul casco è tutta vera. Lei è così: affascinante con quegli occhi che brillano, ma spietata e feroce quando c’è da combattere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Federica Brignone conquista l’oro nel Super G a Cortina, scrivendo una pagina importante nella storia dello sci italiano.

