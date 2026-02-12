Federica Brignone torna sul podio e conquista l’oro in super G a Cortina, a 315 giorni dall’infortunio. La sciatrice italiana sorride, incredula, e commenta: “Non me lo sarei mai aspettata”. Fuori Goggia, l’atleta si prende la scena con una vittoria storica, che resterà impressa nella storia dello sci italiano.

Apoteosi a Cortina. Federica Brignone è campionessa olimpica di supergigante. Una giornata sensazionale, storica, per lo sci italiano. E per la sua fuoriclasse: l’atleta azzurra più vincente di sempre nel Circo Bianco firma l’impresa più leggendaria della carriera. Oro olimpico in casa, dopo essere stata anche portabandiera e davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al rientro da un infortunio che sembrava averle chiuso la strada. Il destino toglie, ma poi restituisce. What else? Che gara incredibile La valdostana è stata impeccabile dal Rumerlo in avanti. Mentre le altre faticavano — Goggia compresa, uscita senza completare la prova — Federica ha mostrato la lucidità delle grandi in una gara resa insidiosa da un velo di nebbia che, però, non ha inciso davvero sulle prestazioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Federica Brignone oro in super G: la vittoria 315 giorni dopo l'infortunio. ?«Non me lo sarei mai aspettata». Fuori Goggia

Approfondimenti su Federica Brignone

Federica Brignone conquista l’oro in super G a Cortina a 35 anni, dopo un lungo percorso tra infortuni e sfide.

Federica Brignone conquista l’oro nel Super G a Cortina, scrivendo una pagina importante nella storia dello sci italiano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: Federica Brignone, chi è l'azzurra oro al Super G: età, carriera, la mamma campionessa, gli infortuni e la rinascita; Il boato per Federica Brignone, il silenzio raggelante alla caduta di Lindsey Vonn: le reazioni del pubblico di Cortina davanti ai maxi schermi; Federica Brignone scrive la storia: medaglia d'oro in superG a Cortina; Federica Brignone e il Super-G di Cortina del 12 febbraio: le avversarie per podio e medaglia.

Milano Cortina, la diretta: Federica Brignone vince l'oro in SuperG, fuori Sofia Goggia. Sulle piste anche Mattarella (con la giacca dell'Italia)«Ho pensato a sciare, ho cercato di fare il mio massimo, ho detto o la va o la spacca ma non pensavo di poter vincere l'oro». Federica Brignone è emozionata ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo i ... ilmattino.it

Fantastica Federica Brignone: oro nel SuperG!Federica Brignone conquista l’Olympia delle Tofane nel SuperG e si prende il primo oro olimpico in carriera. Non arrivata Sofia Goggia. generationsport.it

La sensazionale medaglia d’oro di Federica Brignone nel Super-G alle Olimpiadi x.com

STRAORDINARIA FEDERICA BRIGNONE! Vince l’oro olimpico nel Super G! facebook