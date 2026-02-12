Milano convoglio guasto in stazione Centrale | ritardi fino a 100 minuti

Questa mattina, un convoglio si è fermato improvvisamente alla stazione di Milano Centrale. La circolazione dei treni ha subito forti rallentamenti, con ritardi fino a un’ora e mezza. Alcuni treni regionali hanno dovuto modificare il percorso, creando disagi e code ai binari. La circolazione è ancora sotto controllo, mentre i tecnici cercano di sistemare il guasto.

Il guasto a un convoglio ferroviario nei pressi della stazione di Milano Centrale ha causato “rallentamenti fino a 100 minuti, mentre alcuni treni Regionali hanno subito limitazioni nel percorso”. Lo fa sapere Rfi, che comunica anche che dalle 9.50 la circolazione è tornata regolare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

