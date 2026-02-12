Milano convoglio guasto in stazione Centrale | ritardi fino a 100 minuti

Questa mattina, un convoglio si è fermato improvvisamente alla stazione di Milano Centrale. La circolazione dei treni ha subito forti rallentamenti, con ritardi fino a un’ora e mezza. Alcuni treni regionali hanno dovuto modificare il percorso, creando disagi e code ai binari. La circolazione è ancora sotto controllo, mentre i tecnici cercano di sistemare il guasto.

Il guasto a un convoglio ferroviario nei pressi della stazione di Milano Centrale ha causato “rallentamenti fino a 100 minuti, mentre alcuni treni Regionali hanno subito limitazioni nel percorso”. Lo fa sapere Rfi, che comunica anche che dalle 9.50 la circolazione è tornata regolare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, convoglio guasto in stazione Centrale: ritardi fino a 100 minuti Approfondimenti su Milano Centrale Guasto a un treno in stazione Centrale a Milano: ritardi fino a 100 minuti sulle linee per Genova, Bologna e Venezia Questa mattina, un guasto a un treno vicino alla stazione Centrale di Milano ha provocato pesanti ritardi sui treni diretti a Genova, Bologna e Venezia. Ritardi fino a 100 minuti per un guasto a un treno in stazione Centrale Stamattina a Milano Centrale i treni hanno accumulato ritardi fino a 100 minuti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Centrale Argomenti discussi: Caos treni tra Milano e Lecco: mattinata da incubo per i pendolari; Disagi per i pendolari bergamaschi a causa di guasti e ritardi sui treni diretti a Milano. Guasto manda in tilt la circolazione dei treni a Milano: ritardi di 100 minutiRitardi anche di 100 minuti e centinaia di passeggeri in attesa. Mattinata complicata, quella di giovedì 12 febbraio, per la circolazione ferroviaria a Milano. Un guasto a un treno, rimasto fermo nei ... milanotoday.it Milano, guasto a un treno in Stazione Centrale: ritardi fino a 100 minuti sulle linee per Genova, Bologna e VeneziaL'annuncio di Rfi: i disagi provocati da un problema a un convoglio. Dopo le 9 la situazione è iniziata a migliorare ... msn.com Frecciarossa svela il nuovo logo e rinnova la flotta. Presentazione a Milano Centrale, già in servizio il quinto convoglio #ANSA - facebook.com facebook Frecciarossa svela il nuovo logo e rinnova la flotta. Presentazione a Milano Centrale, già in servizio il quinto convoglio #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.