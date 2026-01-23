Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale i vertici della Fondazione Milano-Cortina 2026, tra cui il presidente Giovanni Malagò e l’amministratore Varnier. Durante l’incontro, il capo dello Stato ha sottolineato come i Giochi Olimpici invernali rappresenteranno un’opportunità importante per rafforzare il prestigio dell’Italia a livello internazionale. La delegazione comprende anche rappresentanti di enti locali e delle regioni coinvolte nell’organizzazione.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (nella foto), questa mattina al Quirinale, ha ricevuto una delegazione della Fondazione Milano-Cortina 2026 guidata dal presidente, Giovanni Malagò e dall’amministratore delegato, Andrea Varnier, e composta dal Consiglio di amministrazione, dai soci fondatori della fondazione e dai rappresentanti dei comuni di Milano e Cortina, della regione Lombardia, della regione Veneto, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma Alto Adige. "Io vorrei non solo sottolineare l’importanza di Olimpiadi e Paralimpiadi - ha spiegato il capo dello Stato -, ma anche in questa occasione ringraziare la fondazione e coloro che nelle varie responsabilità e nelle varie condizioni e posizioni hanno contribuito a questo percorso perché è stato un gesto di coraggio, di visione, quello di lanciarvisi ma è stato un percorso concreto di impegno operativo che ha dato il successo che vediamo, perché i due eventi portano al nostro Paese prestigio e lo collocano al centro non del mondo ma dell’attenzione del mondo per lo sport interpretato nel nostro Paese e questo per noi è molto importante". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il presidente della Repubblica ha ricevuto i vertici della Fondazione Milano-Cortina. Mattarella: "I Giochi daranno un grande prestigio all’Italia»

Leggi anche: Milano Cortina 2026, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere della fiamma olimpica

**Milano-Cortina: Mattarella, 'avventura coraggiosa che porta prestigio a Italia'Il presidente Mattarella ha sottolineato come le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina siano un progetto coraggioso che porta prestigio all’Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Mattarella: Toghe indipendenti siano esenti da pressioni esterne; Fondazione Milano-Cortina 2026: il Presidente Mattarella riceve una delegazione; Il Presidente della Repubblica Mattarella riceve una delegazione di Milano Cortina 2026. Organizzare i Giochi gesto di coraggio e di successo; Incontro con il Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan.

Pietro Gobetti, simbolo dell’antifascismo: Mattarella a Torino per il centenario. L'annuncio di ZagrebelskyA un secolo dalla morte Torino ricorda l’intellettuale antifascista. Il 16 febbraio il via agli eventi. Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ... torino.corriere.it

Il presidente Mattarella: Un bellissimo percorsoIl Capo dello Stato all’inaugurazione a Roma della mostra per il compleanno del quotidiano. Una data importante, quelle pagine e le foto di quei giornalisti ... repubblica.it

La regista aderisce all’appello condiviso in una lettera al presidente della Repubblica - facebook.com facebook

A Tashkent, ho incontrato il Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. L’incontro ha permesso di approfondire il dialogo avviato con l’adozione della Dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato strategico a maggio 2025. x.com