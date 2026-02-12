Milan piano rimonta verso il Derby | l’Inter e il calendario a ostacoli

Con il Derby di Milano ormai alle porte, il Milan si prepara a una fase decisiva della stagione. La squadra di Pioli ha davanti a sé una serie di partite difficili, mentre l’Inter affronta ostacoli nel calendario. La corsa al titolo si fa sempre più intensa, e i tifosi aspettano di vedere chi avrà la meglio in questa sfida che si avvicina.

Il duello per il titolo entra nella fase più calda con il Derby di Milano del prossimo marzo già nel mirino. Sebbene manchino ancora diverse settimane alla stracittadina, i destini di Inter e Milan iniziano a incrociarsi pericolosamente. I rossoneri, attualmente secondi a otto lunghezze dalla capolista, hanno l'opportunità di accorciare sensibilmente il distacco grazie al recupero contro il Como in programma mercoledì, che potrebbe portarli virtualmente a -5 dai nerazzurri. Secondo l'analisi proposta dalla Gazzetta dello Sport, il piano del club di via Aldo Rossi è chiaro: tentare il filotto nelle prossime quattro sfide contro Pisa, Como, Parma e Cremonese per arrivare al derby a distanza di sorpasso.

