Il derby Primavera tra Milan e Inter termina con un pareggio 2-2. I rossoneri si portano avanti di due gol nel primo tempo grazie a una buona prestazione di Lontani, ma nella ripresa i nerazzurri reagiscono con le sostituzioni di Carbone, riuscendo a recuperare e a pareggiare all’89’. Una partita equilibrata che ha mantenuto vivo l’interesse fino all’ultimo minuto.

I rimpianti del Milan, il cuore e l'orgoglio dell'Inter. Risultato? Pari e patta. Il derby Primavera finisce 2-2 e a uscirne con l'amaro in bocca è la squadra di Renna, in vantaggio di due gol a fine primo tempo e rimontata nella ripresa. In mezzo la scena se la sono presa i due portieri, soprattutto Hato, autore di un paio di miracoli nella prima frazione che hanno tenuto in piedi l'Inter. Ai gol di Lontani (il migliore) e Perera hanno risposto Mancuso e Zarate all'89': bravo Carbone a riprenderla coi cambi. Al Milan è mancato quel pizzico di esperienza (squadra sotto età) per gestire gli ultimi venti minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan scappa, ma l'Inter completa la rimonta all'89': il derby Primavera finisce 2-2

