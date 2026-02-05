A inizio marzo, a San Siro, si giocherà il derby della Madonnina tra Inter e Milan. La partita potrebbe essere decisiva per lo Scudetto 2026, ma ancora non si sa come arriveranno le due squadre a quel momento. Entrambe hanno un calendario simile, con impegni importanti nelle prossime settimane. I tifosi sono già in attesa di capire chi avrà il vantaggio, mentre i protagonisti si preparano per uno dei match più attesi della stagione.

L'Inter di Cristian Chivu guida la classifica del campionato di Serie A 2025-2026, attualmente, con 55 punti dopo 23 giornate; il Milan di Massimiliano Allegri insegue con 50, sempre dopo 23 gare disputate. Più staccati, Napoli (46 punti), Juventus (45), Roma (43) e Como (41). Al momento, dunque, se c'è un duello Scudetto nel nostro campionato, è sicuramente il derby tutto milanese. Secondo molti opinionisti, la vittoria del titolo 2026 potrebbe decidersi, o, perlomeno, indirizzarsi, proprio nel derby della Madonnina in programma il prossimo 8 marzo, a 'San Siro', con il Diavolo padrone di casa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Inter e Milan, è derby Scudetto: il calendario a confronto. Simile, ma con una differenza

Approfondimenti su Inter Milan

Nella sfida tra Milan e Inter, il mese di febbraio si presenta come il momento chiave per la corsa allo scudetto.

In questa analisi si confrontano le forze di Inter e Milan nella corsa scudetto, considerando il rendimento dell’attacco e il calendario delle prossime gare.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Inter vs Milan | Serie A 2025 | Derby della Madonnina | PES 2021 Simulation

Ultime notizie su Inter Milan

Argomenti discussi: L'Inter con l'attacco e... il calendario, il Milan in scia da 21 gare: in testa è derby scudetto; Inter in fuga, il derby con il Milan diventa lo snodo scudetto. Napoli-Roma-Juve: l’analisi sulla lotta…; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Un Milan esagerato dilaga a Bologna (3-0) e tiene il passo dell’Inter. Per Italiano è notte fonda.

Milan e Inter, il calendario ti salva la vita o te la complicaMilan, troppi pareggi e troppi punti persi con le squadre del lato destro della classifica, le piccole: è lì che bisogna andare a recuperare i punti che servono a colmare il distacco dall'Inter. msn.com

Mastroianni: Il gap tra Inter e Milan nelle prestazioni e nel progettoDario Mastroianni, giornalista e telecronista ieri presente al Dall'Ara per commentare la vittoria del Milan sul Bologna per 0-3, è intervenuto nel ... milannews.it

#DelPiero: “#Scudetto, #Milan rivale numero uno dell’Inter. Ma non l’unica. Su #Leao …” facebook

. @delpieroale al @Corriere: “ #Scudetto, @acmilan rivale numero uno dell’Inter. Ma non l’unica. Su @RafaeLeao7 …” - #ACMilan #Milan #SempreMilan #DelPiero #RafaelLeao #RafaLeao #Leao x.com