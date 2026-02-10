Pisa-Milan Pulisic e Saelemaekers ancora a parte | ecco cosa filtra verso la partita
Pulisic e Saelemaekers continuano a lavorare a parte negli allenamenti in vista della partita di Pisa. Allegri non ha ancora deciso se potranno essere disponibili per la sfida, mentre il tecnico cerca di capire come schierare la squadra senza alcune pedine importanti. La situazione resta in bilico, con i due giocatori che sembrano ancora lontani dal rientro completo.
Dopo un turno di pausa (Milan-Como si recupererà tra una settimana), il Milan è pronto a tornare in campo dopo la vittoria in casa del Bologna. Venerdì sera altra trasferta per i rossoneri, stavolta contro il Pisa. Una partita assolutamente da non sottovalutare visto che l'andata è finita in pareggio, con il Diavolo che ha acciuffato il 2-2 a pochi minuti al termine con il tiro da fuori di Athekame. Ecco le ultime novità importanti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: si punta su Kean! Ecco il piano dei rossoneri>>> Due assenti oggi per il Milan durante l'allenamento a Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Pisa Milan
Verso Pisa-Milan, Saelemaekers ancora in dubbio: ecco come stanno Leao e Pulisic
I tifosi del Milan restano con il fiato sospeso.
Milan Lazio, Allegri a carte coperte: Pulisic a rischio forfait, c’è Saelemaekers! Ecco cosa filtra in vista della tredicesima giornata sugli infortunati rossoneri
Ultime notizie su Pisa Milan
Argomenti discussi: Milan: Saelemaekers e Pulisic obiettivo recupero per il Pisa; Quando tornano gli infortunati del Milan: Leao, Pulisic, Saelemaekers e la situazione verso il Pisa; Milan, Pulisic e Leao verso la convocazione per il Pisa. Saelemaekers non verrà rischiato; Milan, Leao ieri in gruppo verso il Pisa. In dubbio Saelemaekers e Pulisic, cosa filtra.
Probabili formazioni Pisa-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Moreo, Durosinmi, Saelemaekers, Nkunku, Leao e PulisicPisa-Milan sarà visibile in esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Da ... goal.com
Milan, ancora lavoro personalizzato per Saelemaekers e PulisicChristian Pulisic e Alexis Saelemaekers si sono ancora allenati a parte verso Pisa-Milan: lo statunitense è più avanti nel recupero ... gianlucadimarzio.com
Pisa-Milan: iniziata da poco la vendita dei biglietti per il settore ospiti. Ecco i prezzi (Fonte: MilanNews) - facebook.com facebook
Pisa, pensiero fisso sul Milan: il programma verso il match di venerdì contro i rossoneri x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.