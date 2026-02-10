Pisa-Milan Pulisic e Saelemaekers ancora a parte | ecco cosa filtra verso la partita

Pulisic e Saelemaekers continuano a lavorare a parte negli allenamenti in vista della partita di Pisa. Allegri non ha ancora deciso se potranno essere disponibili per la sfida, mentre il tecnico cerca di capire come schierare la squadra senza alcune pedine importanti. La situazione resta in bilico, con i due giocatori che sembrano ancora lontani dal rientro completo.

Dopo un turno di pausa (Milan-Como si recupererà tra una settimana), il Milan è pronto a tornare in campo dopo la vittoria in casa del Bologna. Venerdì sera altra trasferta per i rossoneri, stavolta contro il Pisa. Una partita assolutamente da non sottovalutare visto che l'andata è finita in pareggio, con il Diavolo che ha acciuffato il 2-2 a pochi minuti al termine con il tiro da fuori di Athekame. Ecco le ultime novità importanti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: si punta su Kean! Ecco il piano dei rossoneri>>> Due assenti oggi per il Milan durante l'allenamento a Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

