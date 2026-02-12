Koni De Winter, difensore del Milan, ammette di aver sbagliato solo due partite quest’anno. Dice che capita a tutti di avere alti e bassi, e si dice soddisfatto del suo percorso finora. A fine stagione, confessa, spera di essere ancora più utile alla squadra.

Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Da qualche settimana, esattamente con l'inizio del nuovo anno solare, il 2026, De Winter dà la sensazione di essere cresciuto molto: prestazioni in crescendo, continuità di rendimento, un investimento (i 20 milioni di euro spesi per prenderlo dal Genoa in estate) che sembra ripagare le attese. Ma il difensore belga, al quotidiano torinese, stamattina ha voluto precisare. «Secondo me non ho fatto così male nella prima metà di stagione. Ho sbagliato due gare, contro la Lazio in Coppa Italia e contro il Napoli a Riyadh, ma capita a tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, De Winter: “Ho sbagliato solo due partite. Capita a tutti. A fine stagione sarei felice se …”

