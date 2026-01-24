Napoli Hojlund sicuro | Se non segnassi più gol in questa stagione ma vincessimo un altro trofeo sarei felice lo stesso
Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, esprime la propria serenità riguardo alla stagione. Pur riconoscendo l'importanza dei gol, sottolinea che il successo collettivo e la conquista di altri trofei rappresentano per lui un obiettivo prioritario. La sua testimonianza riflette un atteggiamento equilibrato e concentrato sui risultati di squadra, evidenziando l’importanza dell’impegno condiviso nel percorso del club.
Napoli, se non è Neres è Hojlund: la staffetta in zona gol che fa felice Conte
Renée Zellweger: «I figli? Sarei stata felice se fossero arrivati. Amare un uomo più giovane non è più un tabù. Bridget Jones insegna che puoi ridere ancora»
