Gatti al Milan non solo Ricci | prende quota l’ipotesi De Winter per lo scambio

L'asse di mercato tra Milan e Juventus torna a scaldarsi in vista della sessione invernale. Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, Massimiliano Allegri avrebbe indicato con decisione Federico Gatti come rinforzo prioritario per la difesa rossonera. Il centrale classe 1998 incarna alla perfezione il profilo ricercato dal tecnico: fisicità, aggressività nei duelli, leadership e una spiccata abilità nel gioco aereo. Caratteristiche che Allegri conosce bene e che considera fondamentali per dare solidità a un reparto chiamato a reggere l'urto nella seconda parte di stagione. Le contropartite sul tavolo.

