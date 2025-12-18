Milan Allegri | Presi due gol su cui potevamo fare molto meglio bene l’arbitro

Al termine della sfida tra Napoli e Milan, il tecnico rossonero Allegri analizza la sconfitta per 2-0, sottolineando le aree di miglioramento e apprezzando l’arbitraggio. Un commento che riflette la volontà di ripartire e migliorare in vista delle prossime sfide.

© Forzazzurri.net - Milan, Allegri: “Presi due gol su cui potevamo fare molto meglio, bene l’arbitro” Milan, Allegri commenta la sconfitta Al termine della sfida tra Napoli e Milan, che ha visto irossoneri uscire sconfitti per 2-0, il tecnico dei rossoneri . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net Leggi anche: Milan, Allegri: “Complimenti al Napoli. Due gol a partita: avvertimento a tornare a difendere meglio” Leggi anche: Leao molto sicuro: «Contro l’Inter vogliamo fare bene. Allegri? Con lui ho un rapporto molto particolare» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Allegri e la risposta a sorpresa su Milan-Sassuolo: Pareggio? Vi dico la verità...; Milan, Allegri: Dobbiamo prendere meno gol. Sembrano due punti buttati ma alla fine sarà un pari utile; Allegri sottolinea i troppi gol presi dal Milan e apprezza la prova di Nkunku; Serie A: Sassuolo bestia nera, il Milan a San Siro fa solo 2-2. Allegri: "Prendiamo gol troppo facilmente. Serve serenità per tornare in Champions" - Da giovedì 4 a giovedì 18 dicembre Massimiliano Allegri e il suo Milan hanno detto addio a tutto ciò che esisteva al di fuori del camp ... gazzetta.it

Allegri boccia la difesa Milan: "Prendiamo gol facili. Così non va. Nkunku? Dopo 3 mesi..." - Il tecnico rossonero è intervenuto al termine della semifinale di Supercoppa che ha visto i campioni in carica arrendersi alle reti di Neres e Hojlund ... tuttosport.com

Milan, Allegri: “Presi due gol su cui potevamo fare molto meglio, bene l’arbitro” - Milan, Allegri commenta la sconfitta Al termine della sfida tra Napoli e Milan, che ha visto irossoneri uscire sconfitti per 2- forzazzurri.net

Allegri prima del Napoli: “Bartesaghi aveva un problema. Su Milan-Como a Perth dico…” - facebook.com facebook

LA FORMAZIONE DEL MILAN #Allegri lascia in panchina #Modric e #Bartesaghi, out gli infortunati #Gabbia e #Leao. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.