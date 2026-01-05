Gennaio dirà se il Milan di Allegri è da Scudetto | un mese cruciale tra campo e mercato
Gennaio sarà determinante per il Milan di Allegri nella corsa allo Scudetto. Dopo la vittoria a Cagliari, il mese si presenta con un calendario intenso, con cinque sfide in 18 giorni. Un'occasione importante per consolidare la posizione in classifica e mostrare continuità, tra impegni in campo e strategie di mercato. Il mese di gennaio potrebbe quindi chiarire le reali possibilità dei rossoneri nel discorso scudetto.
Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto a Cagliari (1-0, gol di Rafael Leao) la prima partita del nuovo anno, ma per lo Scudetto servirà uno sprint a gennaio: cinque gare in 18 giorni per il Milan, che dovrà approfittare del calendario delle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
