Milan | aggiornamenti dal fronte dell’infermeria

Questa mattina l’AC Milan ha comunicato che alcuni dei suoi giocatori sono ancora alle prese con problemi fisici. La squadra si prepara per la trasferta di venerdì sera contro il Pisa all’Arena Garibaldi e, mentre il tecnico cerca di recuperare i più in fretta possibile, resta da capire chi potrà essere in campo. La rosa sta affrontando diversi infortuni, e la partita si avvicina.

In vista della trasferta di venerdì 13 febbraio contro il Pisa (ore 20:45 all'Arena Garibaldi), l'AC Milan riceve aggiornamenti importanti dal fronte infermeria. I rossoneri, devono fare i conti con un calendario intenso: tre partite in dieci giorni. Recuperare i pezzi da novanta dell'attacco diventa quindi prioritario per Massimiliano Allegri, che punta a mantenere la pressione sull'Inter capolista Christian Pulisic rappresenta la notizia più positiva. L'americano ha sofferto a lungo per una borsite all'ileopsoas che lo ha tenuto fuori o in panchina nelle prime uscite del 2026, stagione finora a secco di gol per lui.

