Milan | addio definitivo di Jimenez

L’AC Milan ha ufficialmente salutato Alex Jimenez. Il giovane terzino destro spagnolo, arrivato nel 2023 dal Real Madrid per circa 14 milioni di euro, lascia il club rossonero per approdare all’AFC Bournemouth in Premier League. La società ha concluso la cessione a titolo definitivo, chiudendo così un capitolo della sua avventura in Italia.

In una giornata di conferme sul fronte mercato, l’AC Milan saluta ufficialmente Alex Jimenez. Il terzino destro spagnolo classe 2005, arrivato in rossonero nel 2023 dal Real Madrid per circa 14 milioni di euro, ha completato il passaggio a titolo definitivo all’AFC Bournemouth, club di Premier League dove era approdato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

