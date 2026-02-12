L’AC Milan ha ufficialmente salutato Alex Jimenez. Il giovane terzino destro spagnolo, arrivato nel 2023 dal Real Madrid per circa 14 milioni di euro, lascia il club rossonero per approdare all’AFC Bournemouth in Premier League. La società ha concluso la cessione a titolo definitivo, chiudendo così un capitolo della sua avventura in Italia.

In una giornata di conferme sul fronte mercato, l’AC Milan saluta ufficialmente Alex Jimenez. Il terzino destro spagnolo classe 2005, arrivato in rossonero nel 2023 dal Real Madrid per circa 14 milioni di euro, ha completato il passaggio a titolo definitivo all’AFC Bournemouth, club di Premier League dove era approdato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Milan: addio definitivo di Jimenez

Approfondimenti su Jimenez Addio

Il Bournemouth ha deciso di riscattare ufficialmente Alex Jimenez dal Milan.

Il Milan perde ufficialmente Jimenez.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

TUTTO VERO !! ADDIO ELLIOT ECCO I DUE NUOVI FINANZIATORI DELL AC MILAN !!

Ultime notizie su Jimenez Addio

Argomenti discussi: Il riscatto di Colombo è ad un passo: manca solo un punto all'addio definitivo al Milan; Alex Jimenez al Bournemouth a titolo definitivo: lo spagnolo sarà riscattato, quanto guadagna il Milan dalla cessione; Rinnovo per Bartesaghi, la risposta del Milan a Esposito e Vergara: in arrivo un tesoretto dalla Premier; Svelato quanto incassa il Real Madrid dal trasferimento definitivo di Jimenez dal Milan al Bournemouth.

Milan, l’addio del calciatore è a un passo: ecco cosa mancaL'addio ufficiale del calciatore di proprietà del Milan è ormai a un passo. Ecco la condizione mancante perché si verifichi. spaziomilan.it

Addio definitivo, al Milan vanno oltre 12 milioni: coinvolto anche il RealMilan ancora una volta protagonista sul mercato: ecco quanti soldi entrano nelle casse della compagine rossonera ... calciomercato.it

Rinnovo Vlahovic-Juventus: svolta o addio Non solo Milan Tre club alla finestra https://bit.ly/4aJpgFd facebook

"Sentivo che al #Milan non avrei avuto i minuti che desideravo per questa stagione ed è nata questa possibilità". Alex #Jimenez spiega il suo addio al Milan in un'intervista a @mundodeportivo x.com