Il Bournemouth ha deciso di riscattare ufficialmente Alex Jimenez dal Milan. Il club inglese ha messo sul tavolo le cifre per assicurarsi il terzino spagnolo, arrivato in Premier League solo la scorsa estate. Ora Jimenez diventa un giocatore del Bournemouth a tutti gli effetti, chiudendo definitivamente con il Milan.

Il Bournemouth rompe gli indugi e blinda Alex Jimenez. Il terzino spagnolo, arrivato in Premier League la scorsa estate, è pronto a diventare a tutti gli effetti un patrimonio del club inglese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’operazione di riscatto dal Milan verrà formalizzata entro questa settimana, trasformando il prestito in un trasferimento a titolo definitivo. L’accordo tra i due club è ormai alle battute finali: nelle casse dei rossoneri entrerà una cifra fissa di 19,5 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 5,3 milioni di bonus legati al rendimento del classe 2005. L’incasso complessivo, tuttavia, non resterà integralmente a Milano: in virtù degli accordi pregressi, il Real Madrid incasserà il 50% della somma (circa 9,75 milioni sulla parte fissa). 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, addio definitivo a Jimenez: riscatto Bournemouth, le cifre

Approfondimenti su Jimenez Bournemouth

Fabrizio Romano conferma che Alex Jimenez, giovane esterno del Milan, sta per approdare al Bournemouth.

Il futuro di Alex Jimenez si decide ora: il Bournemouth ha preso una decisione definitiva sul suo riscatto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Jimenez Bournemouth

Argomenti discussi: Camarda via da Lecce? La verità sul piano del Milan; Maignan rinnoverà col Milan fino al 2031: manca solo l'ufficialità; Milan, dopo Giroud il vuoto: tra delusioni e trattative saltate, il 9 è ancora una maledizione; Calciomercato live, Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku, Immobile va al Paris FC, Juventus pensa a Holm: le trattative di oggi.

Alex Jimenez al Bournemouth a titolo definitivo: lo spagnolo sarà riscattato, quanto guadagna il Milan dalla cessioneIl terzino spagnolo lascia il Milan a titolo definitivo: la cifra del trasferimento sarà divisa con il Real Madrid. msn.com

Milan, cessione in Premier: incasso da oltre 20 milioni!Il calciomercato del Milan potrebbe riaccendersi anche in uscita con una cessione verso la Premier League: l'annuncio di Fabrizio Romano ... spaziomilan.it

MILAN, IL FANTASMA DEL "9" COLPISCE ANCORA! Dall'addio di Giroud, il ruolo di centravanti è diventato un rebus insolubile: Flop: Origi, Morata, Abraham e l'enigma Gimenez. Dodged Bullets: Boniface e Mateta fermati dai medici (problemi fisic - facebook.com facebook

. @acmilan, @Santgimenez_ verso l'addio in estate: l'investimento del club non è stato ripagato - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gimenez #transfers x.com