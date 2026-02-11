Il Milan perde ufficialmente Jimenez. Il Bournemouth ha deciso di riscattarlo per 25 milioni, mettendo fine alla sua avventura in Italia. Ora il giovane terzino spagnolo si trasferisce in Inghilterra con un contratto fino al 2031.

Il futuro di Alex Jimenez è ufficialmente oltremanica. Il Bournemouth ha esercitato l’ obbligo di riscatto per il giovane terzino spagnolo, che si lega alle “Cherries” con un contratto a lungo termine fino al 2031. Un’operazione complessiva da circa 25 milioni di euro (19,5 di base fissa più 5,3 di bonus) che garantisce al Milan una ricca plusvalenza, sebbene il club rossonero debba girare il 50% della cifra al Real Madrid, secondo gli accordi stipulati al momento dell’arrivo del classe 2005 a Milano. Proprio in queste ore, Jimenez ha rotto il silenzio ai microfoni di Mundo Deportivo, spiegando le ragioni del suo addio all’Italia e il feeling immediato con la Premier League. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, addio definitivo a Jimenez: il Bournemouth lo riscatta per 25 milioni

Il Bournemouth ha deciso di riscattare ufficialmente Alex Jimenez dal Milan.

Il Bournemouth ha deciso di riscattare Jimenez, portando nelle casse del Milan un incasso che potrebbe arrivare fino a 25,5 milioni di euro, bonus inclusi.

"Sentivo che al #Milan non avrei avuto i minuti che desideravo per questa stagione ed è nata questa possibilità". Alex #Jimenez spiega il suo addio al Milan in un'intervista a @mundodeportivo

