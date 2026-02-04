Dl Sicurezza c' è intesa sul fermo di 12 ore e spunta il blocco navale Confronto col Colle

Il governo e le forze dell’ordine trovano un accordo sul nuovo decreto sicurezza. Il provvedimento, che doveva essere approvato già questa settimana, slitta a giovedì. Tra le misure, spunta l’idea di un “fermo” di 12 ore e si fa largo anche l’ipotesi di un blocco navale. Nei prossimi giorni, il testo verrà sottoposto anche a un confronto con il Quirinale. Nel frattempo, si lavora a una norma che prevede uno stop preventivo per i manifestanti con precedenti specifici, che sarà comunque soggetto a

Togli, lascia, cassa. È servita un’altra riunione ieri sera a Palazzo Chigi — presenti tecnici legislativi e delle forze di polizia — per limare i testi del pacchetto sicurezza che domani andranno in Consiglio dei ministri sotto forma di decreto e disegno di legge. E non è detto che sia l’ultimo vertice. Nell’esecutivo è forte la consapevolezza dell’«attenzione» del Quirinale. La cabina di regia convocata da Giorgia Meloni ai piani alti di Palazzo Chigi ha deciso di far entrare nel ddl per il contrasto all’immigrazione clandestina, la misura che prevede «l’interdizione fino a trenta giorni prorogabile fino a sei mesi dell’attraversamento del limite delle acque territoriali, nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

