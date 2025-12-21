Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Invito tutto il Parlamento ad approvare la proposta della Lega che prevede che ogni organizzatore di manifestazione presenti una cauzione personale e in caso di danni paghi personalmente, perchè adesso i danni di questi imbecilli li pagano gli italiani. Organizzi una manifestazione? Ti devi fare garante che sia ordinata o paghi personalmente i danni che hai fatto". Lo ha detto Matteo Salvini a Zona bianca, in onda questa sera Retequattro, parlando dello sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Torino: Salvini, 'Parlamento approvi proposta Lega su danni manifestazioni'

Fine vita, Ass. Coscioni: "Il Parlamento approvi la nostra proposta di legge di iniziativa popolare"

