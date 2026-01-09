Carceri | Meloni ' Parlamento approvi misura per detenuti in comunità tossicodipendenti'

Da iltempo.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo chiede al Parlamento di approvare rapidamente una misura per trasferire i detenuti tossicodipendenti in comunità, con l’obiettivo di ridurre la pressione sulle carceri e favorire il recupero dei soggetti coinvolti. Questa iniziativa mira a offrire un’opportunità di reinserimento e a migliorare le condizioni del sistema penitenziario, promuovendo interventi più efficaci e umani per chi si trova in carcere a causa di problemi di dipendenza.

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "E' importante che il Parlamento proceda velocemente nella approvazione del provvedimento del governo per favorire il trasferimento in comunità dei detenuti tossicodipendenti, questo può aiutare ad abbassare la pressione carceraria e dare la possibilità di un recupero reale ai detenuti che possono avere una speranza migliore per il futuro". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

carceri meloni parlamento approvi misura per detenuti in comunit224 tossicodipendenti

© Iltempo.it - Carceri: Meloni, 'Parlamento approvi misura per detenuti in comunità tossicodipendenti'

Leggi anche: Torino: Salvini, 'Parlamento approvi proposta Lega su danni manifestazioni'

Leggi anche: Carceri, Mattarella: “iniziative culturali come una fenice per i detenuti”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Venezuela, il Senato americano approva la risoluzione per limitare Trump.

Carceri. Associazione Luca Coscioni: “Liberazione anticipata anche per garantire diritto alla salute dei detenuti” - "Il sovraffollamento carcerario crea insufficiente attenzione alla salute fisica e mentale nei penitenziari italiani che, aggiunto alle critiche condizioni igienico- quotidianosanita.it

Carceri, in arrivo 77 nuovi agenti in servizio in Umbria - "L'impegno del Governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza all'interno delle carceri italiane compie un ulteriore passo in avanti. ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.