Carceri | Meloni ' Parlamento approvi misura per detenuti in comunità tossicodipendenti'

Il governo chiede al Parlamento di approvare rapidamente una misura per trasferire i detenuti tossicodipendenti in comunità, con l’obiettivo di ridurre la pressione sulle carceri e favorire il recupero dei soggetti coinvolti. Questa iniziativa mira a offrire un’opportunità di reinserimento e a migliorare le condizioni del sistema penitenziario, promuovendo interventi più efficaci e umani per chi si trova in carcere a causa di problemi di dipendenza.

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "E' importante che il Parlamento proceda velocemente nella approvazione del provvedimento del governo per favorire il trasferimento in comunità dei detenuti tossicodipendenti, questo può aiutare ad abbassare la pressione carceraria e dare la possibilità di un recupero reale ai detenuti che possono avere una speranza migliore per il futuro". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno.

