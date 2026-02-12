Migranti | Meloni blocco navale promessa mantenuta compatibile con regole Ue

Il governo di Giorgia Meloni annuncia di aver mantenuto la promessa sul blocco navale. La premier dice che ora è possibile impedire l’attraversamento delle acque italiane in casi di emergenza come minacce gravi all’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale. Meloni spiega che si può anche portare i migranti in paesi terzi, se c’è una pressione migratoria eccezionale o rischi di terrorismo. La misura si inserisce nel quadro delle politiche di sicurezza e controllo dei flussi migratori.

Milano, 12 feb. (LaPresse) – “Oggi abbiamo potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra, cioè la possibilità in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale come il rischio di terrorismo ma anche una pressione migratoria eccezionale di impedire l’attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazione sottoposte all’interdizione anche in paesi terzi. Una opzione che è compatibile con le nuove regole europee che tra l’altro l’Italia ha contribuito a definire”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sui migranti.

Il governo italiano si prepara a varare un nuovo disegno di legge sull’immigrazione.

