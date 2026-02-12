Migranti appello opposizioni a Fontana

Le opposizioni hanno lanciato un appello al presidente Fontana contro una norma inserita nel disegno di legge sull’immigrazione. La norma infatti limita i poteri ispettivi dei parlamentari nelle strutture di detenzione dei migranti. Le opposizioni chiedono di rivedere questa parte del testo, sostenendo che riduce la possibilità di controlli e verifiche su come vengono trattati i migranti nelle strutture. La questione sta creando polemiche e apre un dibattito sul ruolo del Parlamento in materia di diritti umani.

11.30 "Nel Ddl sull'immigrazione approvato c'è una norma volta a limitare i poteri ispettivi dei parlamentari all'interno delle strutture di detenzione per migranti.Chiediamo un intervento del presidente della Camera per stralciarla". "Limita una prerogativa parlamentare". Lo ha detto Magi di +Europa. "I Cpr sono buchi neri del diritto",gli ha fatto eco Ghirra Avs. Dal Pd Mauri: "Limitato il diritto dei parlamentari". Colucci M5s:"Bisogna tutelare il diritto del Parlamento stesso".E sollecitano l'intervento del presidente Fontana.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Le opposizioni italiane hanno scritto ai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, richiedendo un incontro urgente.

Questa mattina a Montecitorio le opposizioni e il governatore Fontana hanno bloccato la conferenza sulla remigrazione.

