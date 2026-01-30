Opposizioni e Fontana bloccano conferenza remigrazione La Lega | No bavagli

Questa mattina a Montecitorio le opposizioni e il governatore Fontana hanno bloccato la conferenza sulla remigrazione. La protesta ha portato alla cancellazione di tutte le conferenze stampa previste e alla sospensione dell’ingresso di ospiti per i deputati. La Lega ha subito commentato, dicendo “No ai bavagli”. È un episodio insolito che mette in discussione le modalità di comunicazione in Parlamento.

Roma, 30 gen. (askanews) – Non era mai successo prima. Annullate le conferenze stampa della giornata e sospesa la possibilità per i deputati di far entrare propri ospiti a Montecitorio. Una decisione a tutela "dell'ordine pubblico", assunta dal presidente della Camera Lorenzo Fontana dopo l'occupazione della sala stampa da parte dei deputati Pd, M5S, Avs e Azione – arrivata dopo giorni di aspre contestazioni – per impedire che si svolgesse l'iniziativa sul lancio della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione che vede tra i promotori Casapound, il Fronte Skinheads, la rete dei Patrioti e Brescia ai bresciani.

