Appello opposizioni a La Russa-Fontana | Rai fa propaganda filogovernativa

Le opposizioni italiane hanno scritto ai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, richiedendo un incontro urgente. La loro preoccupazione riguarda la paralisi della commissione di Vigilanza Rai, che rischia di compromettere la neutralità dell’emittente pubblica in un momento cruciale per referendum ed elezioni. La lettera sottolinea l’importanza di garantire un’informazione imparziale, fondamentale per la democrazia.

Roma, 16 gen. (askanews) – Una lettera firmata dalle opposizioni al completo, Pd, M5s, Avs, IV, Azione, +Europa, ai presidenti del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana, per chiedere un incontro urgente perchè "con la paralisi" della commissione di Vigilanza "la Rai fa propaganda filogovernativa" e "non è garantita la terzietà alla vigilia di referendum e elezioni". I capigruppo dei gruppi parlamentari di opposizione chiedono un incontro immediato con i Presidenti delle Camere, al fine di: "esaminare nel dettaglio le cause e gli effetti dello stallo istituzionale in atto nella governance della Rai; definire le modalità per superare l'impasse e ripristinare il pieno funzionamento degli organi di controllo e garanzia del Servizio Pubblico Radiotelevisivo; assicurare che la Rai possa operare nel pieno rispetto dei principi di pluralismo, indipendenza e trasparenza, così come previsto dalla legge e dalla Costituzione; garantire la correttezza dell'informazione alla vigilia di importanti appuntamenti elettorali".

