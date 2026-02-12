Snowboard paura per Moioli | cade prima della gara e sbatte la testa Esami negativi dimessa
L’atleta italiana di snowboard, Moioli, ha avuto un brutto incidente prima della gara. Durante un allenamento, è caduta e si è sbattuta la testa. È stata portata in ospedale per i controlli di routine, ma gli esami sono usciti tutti negativi. Per fortuna, è stata dimessa poco dopo.
I Giochi di Milano Cortina non partono nel migliore dei modi per Michela Moioli, l’olimpionica di PyeongChang 2018 che sarà in gara domani nel cross femminile a Livigno. Ieri, durante una sessione di allenamento in vista del debutto, Moioli è caduta a causa di un errore dell’atleta che la precedeva, procurandosi leggere contusioni al volto: la bergamasca è infatti caduta in avanti, battendo la faccia, ed è stata portata subito in ospedale per i controlli di routine. È stata sottoposta a radiografia, ecografia e tac. Tutti gli esami sono risultati fortunatamente negativi e Moioli è stata dimessa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Moioli Snowboard
Bolsonaro cade e sbatte la testa in carcere: come sta
Jair Bolsonaro ha subito una caduta all’interno della sua cella presso la sede della Polizia federale di Brasilia, riportando una botta alla testa.
Cade dalle scale e sbatte la testa: 68enne in gravi condizioni
Un uomo di 68 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dalle scale della propria abitazione a San Martino di Campagna, venerdì 9 gennaio in via Luigi Nono.
Ultime notizie su Moioli Snowboard
Argomenti discussi: Non ho più rimesso gli sci | Moioli Dalmasso e l' amore per lo snowboard.
Snowboard, paura per Moioli: cade prima della gara e sbatte la testa. Esami negativi, dimessaL'atleta azzurra è stata portata in ospedale per i controlli di routine, ma tutti gli esami sono risultati fortunatamente negativi ed è stata dimessa ... msn.com
Milano Cortina, paura per Michela Moioli: cade per colpa di un avversaria, trauma cranico e rischia la maledizione olimpicaUn’imprevisto di quelli banali e allo stesso tempo pericolosi rischia di rovinare il sogno olimpico di Michela Moioli. La 30enne di Alzano Lombardo è una delle grandi speranze della spedizione azzurro ... sport.virgilio.it
Paura alle Olimpiadi Milano-Cortina: la cinese Liu Jiayu vittima di una terribile caduta nello snowboard - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.