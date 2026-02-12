L’atleta italiana di snowboard, Moioli, ha avuto un brutto incidente prima della gara. Durante un allenamento, è caduta e si è sbattuta la testa. È stata portata in ospedale per i controlli di routine, ma gli esami sono usciti tutti negativi. Per fortuna, è stata dimessa poco dopo.

I Giochi di Milano Cortina non partono nel migliore dei modi per Michela Moioli, l’olimpionica di PyeongChang 2018 che sarà in gara domani nel cross femminile a Livigno. Ieri, durante una sessione di allenamento in vista del debutto, Moioli è caduta a causa di un errore dell’atleta che la precedeva, procurandosi leggere contusioni al volto: la bergamasca è infatti caduta in avanti, battendo la faccia, ed è stata portata subito in ospedale per i controlli di routine. È stata sottoposta a radiografia, ecografia e tac. Tutti gli esami sono risultati fortunatamente negativi e Moioli è stata dimessa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Snowboard, paura per Moioli: cade prima della gara e sbatte la testa. Esami negativi, dimessa

Approfondimenti su Moioli Snowboard

Jair Bolsonaro ha subito una caduta all’interno della sua cella presso la sede della Polizia federale di Brasilia, riportando una botta alla testa.

Un uomo di 68 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dalle scale della propria abitazione a San Martino di Campagna, venerdì 9 gennaio in via Luigi Nono.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Moioli Snowboard

Argomenti discussi: Non ho più rimesso gli sci | Moioli Dalmasso e l' amore per lo snowboard.

Snowboard, paura per Moioli: cade prima della gara e sbatte la testa. Esami negativi, dimessaL'atleta azzurra è stata portata in ospedale per i controlli di routine, ma tutti gli esami sono risultati fortunatamente negativi ed è stata dimessa ... msn.com

Milano Cortina, paura per Michela Moioli: cade per colpa di un avversaria, trauma cranico e rischia la maledizione olimpicaUn’imprevisto di quelli banali e allo stesso tempo pericolosi rischia di rovinare il sogno olimpico di Michela Moioli. La 30enne di Alzano Lombardo è una delle grandi speranze della spedizione azzurro ... sport.virgilio.it

Paura alle Olimpiadi Milano-Cortina: la cinese Liu Jiayu vittima di una terribile caduta nello snowboard - facebook.com facebook