Bolsonaro cade e sbatte la testa in carcere | come sta
Jair Bolsonaro ha subito una caduta all’interno della sua cella presso la sede della Polizia federale di Brasilia, riportando una botta alla testa. Attualmente, le condizioni di salute dell’ex presidente non sono ancora state precisate, ma si monitorano eventuali complicazioni. Questa incidente rappresenta un episodio imprevisto nel contesto delle sue procedure giudiziarie.
Disavventura in carcere per Jair Bolsonaro: è caduto e ha battuto la testa nella sua cella presso la sede della Polizia federale di Brasilia. Lo ha riferito sui social sua moglie, Michelle Bolsonaro. "Il mio amore non sta bene. Nelle prime ore del mattino, mentre dormiva, ha avuto una crisi epilettica, è caduto e ha battuto la testa contro i mobili. Dato che la stanza è chiusa a chiave, ha ricevuto cure mediche solo quando lo hanno chiamato per una mia visita". Tornato in carcere il 1° gennaio scorso, Bolsonaro dopo otto giorni di ricovero in ospedale è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un'ernia inguinale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
