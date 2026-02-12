Mi invitano e poi fanno saltare il convegno su scuola e diritti alla Camera | per FdI sono persona non gradita

Martedì scorso, il convegno sulla scuola e i diritti, previsto alla Camera, viene cancellato all’ultimo minuto. Chi aveva organizzato l’evento, tra cui Ornella Giulivo, riceve l’invito e si prepara a partecipare. Ma poco prima dell’inizio, qualcuno fa saltare tutto, lasciando tutti a bocca asciutta. La motivazione ufficiale ancora non c’è, ma si parla di tensioni politiche legate a Fratelli d’Italia, che avrebbe considerato i partecipanti “persona non gradita”. Un episodio che lascia molti con l’amaro in bocca e solleva

di Massimo Arcangeli* Il 29 gennaio scorso vengo invitato con un messaggio via WhatsApp da Ornella Giulivo, portavoce di un neonato Movimento per la scuola, a un convegno, che si sarebbe dovuto tenere presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, dal titolo "Inclusione e formazione. La scuola come presidio costituzionale di diritti, equità e cittadinanza attiva" (9 febbraio), temi a me particolarmente cari sia sotto il profilo dell'impegno scientifico sia nelle sue ricadute didattiche, perché potessi tirare le fila sugli interventi previsti. Il convegno era stato organizzato da Marco Cerreto, deputato di Fratelli d'Italia, e prevedeva la partecipazione, oltreché di vari addetti ai lavori, di altri esponenti parlamentari dell'attuale maggioranza di governo: Pino Bicchielli (Forza Italia), Grazia Di Maggio (Fratelli d'Italia), Letizia Giorgianni (Fratelli d'Italia), Annarita Patriarca (Forza Italia).

