Bordighera parla la mamma finita in carcere con l’accusa di aver ucciso la figlia di due anni | Mi farò 40 anni ma la verità deve emergere

Manuela A., la madre di Beatrice, la bambina di due anni trovata morta a Bordighera, dice di essere disposta a scontare 40 anni in cella. La donna, ora in carcere con l’accusa di aver ucciso la figlia, afferma che la verità deve venire a galla, anche se le indagini continuano a scavare nel suo passato. La sua testimonianza arriva mentre la procura approfondisce il caso, ancora avvolto nel mistero.

Resterà in carcere Manuela A., 43 anni, mamma di Beatrice, la bambina di due anni trovata morta lunedì scorso nella sua abitazione a Bordighera, in provincia di Imperia. La donna, accusata di omicidio preterintenzionale, è comparsa, oggi, in videoconferenza dalla sezione femminile del carcere genovese di Pontedecimo davanti al gip Massimiliano Botti per l’interrogatorio. Non convalidato l’arresto ma rimane il carcere per gravi indizi di colpevolezza. «La signora ha ribadito di non aver mai messo le mani addosso alle bambine, che sono le ragioni della sua vita. Ha detto ‘mi farò quarant’anni, ma la verità deve emergere per forza’», hanno ribadito gli avvocati che seguono la donna, Bruno Di Giovanni e Laura Corbetta.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Bordighera Mamma

La mamma di tre figli, tra cui una bambina di due anni, si trova in carcere con l’accusa di aver ucciso la più piccola.

A Bordighera, la mamma di due anni, accusata di aver ucciso la sua bambina, resta in carcere.

Ultime notizie su Bordighera Mamma

