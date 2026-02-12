Bordighera bimba di due anni morta in casa | la madre resta in carcere

Una bambina di due anni è morta nella sua casa a Bordighera. La madre è stata arrestata e portata in carcere a Pontedecimo, nel Genovese. Il giudice ha deciso di mantenerla in carcere per evitare che possa inquinare le prove. La notte scorsa, i soccorritori sono intervenuti, ma per la piccola non c’era più niente da fare. Ora si indaga per capire cosa sia successo.

Resta in carcere la donna accusata di omicidio preterintenzionale per la morte della figlia di due anni avvenuta lunedì 9 febbraio a Bordighera. Il giudice per le indagini preliminari di Imperia non ha convalidato l'arresto chiesto dalla Procura, perché non c'è flagranza di reato, ma ha comunque disposto la custodia cautelare in carcere per il pericolo di inquinamento delle prove., "Posso stare in carcere anche 40 anni, ma prima o poi la verità verrà fuori: non ho mai sfiorato i miei figli, sono la mia ragione di vita" ha detto la donna, sfogandosi, ai suoi legali al termine dell'interrogatorio e come riportato da La Repubblica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bordighera, bimba di due anni morta in casa: la madre resta in carcere Approfondimenti su Bordighera Bambina Bimba morta a due anni a Bordighera: non convalidato l'arresto, ma la mamma resta in carcere. I dubbi sulla sua versione, cosa è successo nella casa A Bordighera, la mamma di due anni, accusata di aver ucciso la sua bambina, resta in carcere. Bimba morta a Bordighera, la madre resta in carcere La madre della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera resta in carcere a Pontedecimo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bordighera Bambina Argomenti discussi: Bordighera, bimba di 2 anni morta nel suo lettino con lividi sul corpo. Madre arrestata per omicidio preterintenzionale; Bimba morta a Bordighera, la madre arrestata voleva l’affidamento delle figlie; Bordighera, bimba di 2 anni muore in casa, lividi sul corpo. Arrestata la madre: E’ stata colpita; Bordighera, muore bambina di 2 anni: lividi sul corpo, arrestata la madre. Bordighera, la bimba di 2 anni trovata morta con lividi sul corpo: convalidato l'arresto della madrel giudice per le indagini preliminari di Imperia ha convalidato l'arresto di Manuela A., la donna accusata dell'omicidio preterintenzionale della figlioletta di due anni, trovata morta in casa a Bordi ... msn.com Bimba morta a Bordighera, la madre resta in carcereResta in carcere a Pontedecimo (Genova) la madre della bambina di due anni morta in casa a Bordighera, nell'Imperiese, due giorni fa in circostanze da chiarire. lapresse.it Bimba morta a Bordighera, il padre: “E’ il mio ergastolo, mia moglie non era mai stata violenta” x.com Bimba morta a Bordighera, domani la madre in tribunale per la convalida dell’arresto. La donna potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Lunedì prevista l'autopsia - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.